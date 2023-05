Mamede recorda lesão: «Senti uma dor muito forte e a rótula saiu do sítio»

Mamede, voltou aos relvados e até aos golos pela equipa B e, na passada quarta-feira, até voltou a integrar os trabalhos da equipa principal. O jovem, numa entrevista à Sporting TV, recordou os momentos mais complicados desta recuperação e garantiu que agora está preparado para "voar ainda mais alto".O calvário começou num treino em novembro de 2021, um momento que o jogador não vai esquecer. "Foi num treino de 1x1. Estava na esquerda e puxei a bola para o pé direito e, nesse momento, senti uma dor muito forte pois a rótula saiu do sítio. Eu percebi logo que não estava bem, mas não pensei que fosse tão grave. Na altura pensei que era uma luxação da rótula, coisa pouca, um mês ou dois, mas passados um dia ou dois é que soube a gravidade. Lembro-me que fiquei no chão e nem conseguia sequer levantar-me. Neste caso tinha a rótula solta e nem podia dobrar a perna pois fugia do sitio. Pensei que fosse uma luxação, nem era preciso operar e seria uma paragem era de um mês ou dois...nunca pensei que fosse tão grave", lembrou o jogador que ainda garantiu não ter temido por um fim prematuro da sua carreira: "Impossível! Foi um choque enorme porque nunca tinha passado por uma situação assim - nem sequer tinha sido operado - mas nunca achei que ia acabar. Quando soube da notícia fiquei a tremer e fiz um esforço para não chorar e só o fiz quando cheguei ao carro com o meu pai".Garantindo que as dores sentidas foram o pior, principalmente nas "duas primeiras semanas em que até tinha dificuldades a dormir", o jogador ainda recordou o momento em que a esperança ganhou novo alento. "Um dia antes disseram-me que ia correr e eu só pensei 'finalmente'... só sentir a relva primeiro com os ténis e depois com as chuteiras. Posteriormente vieram os treinos e, nos exercícios mais puxados, aos 10 minutos estava morto, mas duas semanas depois já me sentia pronto para jogar...eu sabia que não estava, mas sentia-me", acrescentou o jogador que voltou aos relvados no passado dia 31 de março, pelos sub-23, um momento que recorda com prazer: "Joguei 45 minutos mais descontos com o Marítimo. Pensei que ia entrar na segunda parte, mas disseram-me que seria logo após o intervalo. Só pensei em desfrutar e divertir-me, foi curto mas intenso e depois a cereja foi depois ter marcado pela equipa B nos jogos com o Oliveira do Hospital e Real....Até fiquei chateado por não ter feito um hat-trick com o Oliveira do Hospital, mas o mais importante é que ainda consegui ajudar a equipa", acrescentou.Após ter integrado o estágio de pré-época em 2021, Mamede volta a estar numa lista de jovens que poderá voltar a ser chamados e, sem nunca abordar o futuro, recordou o que sentou há dois anos quando recebeu a notícia que iria para Lagos."Estava a passar um dos meus melhores momentos, sentia-me bem e fiquei satisfeito por repararem em mim. Eu só queria que a pré-época chegasse e depois fui muito bem recebido. Era um grupo forte e unido que já conhecia dos treinos", recordou o jovem, que teve a oportunidade de disputar um particular na equipa principal: "Foi com o Portimonense, e lembro-me perfeitamente. Era à porta fechada mas havia adeptos escondidos. Quando vi o meu nome na lista da equipa fiquei muito feliz, era um particular, mas vestir a camisola do Sporting pela equipa principal é incrível".Poucas semanas depois foi convocados para o clássico com o FC Porto onde acabou por não sair do banco, mas o ambiente que viveu em Alvalade continua bem fresco na sua memória. "Estava no banco e até a dar toques me sentia motivado...estava com uma pica. Aquele barulho passa-nos uma energia imensa. Lembro-me de olhar à volta e pensar 'é incrível'. A melhor sensação é jogar naquele estádio", acrescentou o jogador que, pouco depois, foi travado pela grave lesão no joelho esquerdo.Hoje em dia sente-se um jogador "mais forte" e até já utiliza a sua experiência para tranquilizar alguns companheiros de equipa que vivem situações semelhantes. "Agora estava a falar com o Daniel Bragança sobre as dores que sentia a treinar e disse-lhe que é uma coisa normal para quem volta, temos de ultrapassar", garantiu.