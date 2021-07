Manchester City não desarma por Nuno Mendes: os valores em cima da mesa

Já há largos meses na lista do Manchester City (e até no radar do Manchester United), Nuno Mendes continua a ser uma das prioridades dos citizens para o mercado de verão. O lateral-esquerdo português, formado nos leões, foi uma das peças fundamentais na conquista do título da equipa orientada por Rúben Amorim em 2020/2021, campanha que lhe valeu a convocatória para o Euro'2020, onde atuou durante poucos minutos.





Numa altura em que os principais campeonatos europeus estão cada vez mais perto de começar, a equipa inglesa parece planear novo ataque ao 'menino' que, com apenas 17 anos, subiu dos escalões jovens à equipa principal do Sporting. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o interesse dos citizens em Nuno Mendes não é apenas passageiro. O jogador é considerado, no seio dos ingleses, um lateral-esquerdo de topo para o futuro, mas a direção não está disposta a pagar os 50 milhões de euros exigidos pelos leões, que não estão a aceitar os 30 M€ que a equipa de Guardiola pretende oferecer.