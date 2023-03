Mancini atento a Tanlongo

O selecionador italiano, Roberto Mancini, parece disposto a apostar no filão de jovens nascidos na Argentina com passaporte transalpino e, nesse sentido, está a observar o médio do Sporting, Tanlongo, que tem dupla nacionalidade, diz o 'Tuttosport'.

Com uma internacionalização pelos sub-20 da equipa alviceleste, o jovem médio leonino integra uma lista de 16 nomes revelada pelo jornal 'azzurro' de alvos da federação com potencial para poderem ser chamados pelo antigo técnico do Inter. Numa fase de convulsão no seio da Associação Argentina de Futebol, com a saída de Javier Mascherano (era o treinador dos sub-20), na Europa tenta-se capitalizar os ativos sul-americanos: um, Mateo Retegui, do Tigre e com 23 anos, estreou-se com dois golos em dois jogos pela squadra azzurra. E até já lhe chamam... Batistuta!