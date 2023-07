Manuel Fernandes aprova Gyökeres e 'segura' Coates: «Vai ficar no Sporting»

Já praticamente recuperado de um problema de saúde, Manuel Fernandes deixou rasgados elogios a Gyökeres, o alvo número 1 do Sporting para o reforço do ataque, e manifestou a sua certeza de que Coates irá continuar em Alvalade, apesar de ter sido sondado por clubes da Arábia Saudita. Entre entradas e saídas, o antigo capitão dos leões manifestou, acima de tudo, confiança no trabalho da estrutura: "O Rúben Amorim, o Hugo Viana e o presidente sabem o que faz falta".À margem da gala do último episódio do 'ADN de Leão', no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o ex-avançado começou por admitir que Gyökeres "é um jogador que faz falta ao Sporting", pois tem caraterísticas "diferentes" dos atuais avançados no plantel. "Dou o meu aval! Acho que é um excelente jogador. É importante ter jogadores que não são iguais. Se assinar pelo Sporting, será uma mais-valia para a equipa. O Sporting tem o Paulinho e o miúdo de 18 anos [Chermiti] que ainda tem de aprender. É um jogador que faz falta ao Sporting. Finaliza bem, é frio a finalizar, é rápido no movimento. Tem coisas interessantes", sublinhou.Já a propósito de Coates, Manuel Fernandes aposta na continuidade do uruguaio, que já tem "uma costela de sportinguista". "A decisão dele só a ele pertence. Gostava que continuasse, é um líder nato. Sei que gosta muito do Sporting. Acho que o Coates vai ficar. Não se encontra um jogador com a classe do Coates do pé para a mão. Conhecendo-o como conheço, já tem uma costela de sportinguista", frisou, tranquilo quanto ao facto de o capitão ter somente mais um ano de contrato com o clube: "Ele já disse publicamente que gostava de acabar no clube da terra dele no Uruguai [Nacional]. Tem contrato com o Sporting, vai cumpri-lo e depois logo se vê. Quando se chega a uma determinada idade é ano a ano".Por outro lado, quanto às hipóteses do Sporting na próxima edição do campeonato, reina a confiança. "O Sporting parte sempre como favorito. Há clubes que se estão a reforçar muito bem, como o Benfica", vincou, sem receio do investimento feito pelas águias: "Não assustam nada. Tendo jogadores de top que não são utilizados, por vezes pode ser prejudicial para o grupo de trabalho...".Pouco mais de um mês depois de ter sido operado a um tumor nas vias biliares, o antigo internacional português garantiu que se encontra "muito melhor" e confessou que é "a primeira vez" que aparece num evento público desde o problema de saúde. "Apesar de não estar ainda totalmente recuperado, tinha de vir. A minha filha gosta muito destas festas e veio comigo. É a primeira vez que saio. Não podia faltar ao aniversário do clube que amo. Estou bem, muito melhor. Tenho de agradecer aos médicos que trataram de mim. Este problema foi muito rápido, surpreendente. Os médicos dizem que vou voltar à normalidade", rematou.