Manuel Fernandes critica arbitragem: «Há muitos anos que perderam o respeito pelo Sporting»

Manuel Fernandes, glória do Sporting, criticou duramente a arbitragem da equipa chefiada por Hélder Malheiro na derrota dos leões com o Marítimo (1-0) e visou igualmente o sucedido ontem no Casa Pia-FC Porto."O que me intriga nos árbitros portugueses é a forma como encaram o Sporting. Ontem, no Casa Pia-FC Porto, vi um árbitro a fazer tudo, até a marcar uma falta vergonhosa no último minuto a favor do FC Porto para ver se dava golo. Estou a estudar esses pormenores... Ao Sporting não. Há muitos anos que perderam o respeito pelo Sporting e a arbitragem portuguesa é má - sempre foi. Daí ninguém ir ao Mundial. Estavam lá árbitros da China e de países que nem futebol têm. Não merecem mas há muitos anos que não merecem nada. E o Conselho de Disciplina tem de afastar os árbitros quando se portam mal", disparou o antigo jogador e dirigente verde e branco, na Sporting TV."Isto é há muitos anos o futebol português", rematou Manuel Fernandes.