Manuel Fernandes homenageado antes do dérbi

Manuel Fernandes vai ser homenageado amanhã, e terá mesmo a honra de dar o pontapé de saída no dérbi de Lisboa.

Após a festa promovida pelo filho do técnico, Tiago, no passado dia 25 de abril, a direção do Sporting também quis assinalar o percurso do antigo internacional português que, de leão ao peito, contabilizou um total de 257 golos em 433 encontros oficiais. O louvor vai começar ainda antes do apito inicial com a oferta a ‘Manel’ de uma camisola por parte de antigos capitães do clube, como Hilário, Nani, Oceano, Iordanov, Carlos Xavier, Daniel Carriço e Pedro Barbosa. E para a tribuna estão convidados vários antigos companheiros de equipa, casos de António Oliveira, Litos, Nogueira ou Barão, entre outros.

Manuel Fernandes recorde-se, foi o herói do mítico 7-1, no dérbi de 1986, com quatro golos.