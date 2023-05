Manuel Fernandes operado a tumor

Manuel Fernandes, antigo treinador e jogador do Sporting, foi na quarta-feira operado a um tumor e encontra-se internado, avança o 'Correio da Manhã'.



Manuel Fernandes representou o Sporting como jogador entre 1975 e 1987, tendo sido uma das maiores figuras da história do clube. Na temporada 2000/01, regressou a Alvalade como treinador, anos depois de ter sido adjunto. Posteriormente, tornou-se dirigente na estrutura dos leões.



Recorde-se que o antigo jogador foi homenageado no domingo, no relvado de Alvalade, antes do dérbi com o Benfica (2-2).



Pedro Proença, presidente da Liga, publicou uma mensagem nas redes sociais dedicada ao antigo jogador. "Manuel Fernandes foi um dos melhores de sempre do Futebol Português, um campeão fora de campo. Em nome da Liga Portugal, envio-lhe um abraço de força e ânimo!", pode ler-se na sua página de Facebook.