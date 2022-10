Manuel Fernandes sai em defesa de Esgaio e atira: «Falaram do penálti do António Silva?»

Manuel Fernandes a derrota do diante do Marselha. pic.twitter.com/wN3Xi2qYnq — (@HugoAlv14013159) October 12, 2022

Manuel Fernandes analisou a derrota de ontem diante do Marselhae fez um apelo para que "deixem o Sporting em paz". O antigo futebolista dos leões abordou o penálti cometido por Ricardo Esgaio e deixou um recado a quem recorda a fase em que Coates cometeu três penáltis em pouco tempo."Três penáltis do Coates? Só um é que foi, os outros foram arranjados pelo João Pinheiro! Não houve três penáltis, houve apenas um! Com alguns clubes não fazem estas perguntas porque têm medo, são ameaçados. Isto é realidade. Disseram alguma coisa do António Silva, que fez um penálti? E foi de forma inconsciente também", atirou Manuel Fernandes, na SportingTV."Os outros têm jogadores que há algum tempo não metem golos, quando marcam é só de penálti, e nunca falam. Têm medo. Eles têm medo. É uma realidade que não é de agora, é de há muitos anos. Espero que deixem o Sporting em paz!", concluiu.