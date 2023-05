Manuel Kissanga assina contrato profissional com o Sporting

Manuel Kissanga já é profissional, depois de ter assinado contrato com o Sporting, clube que representa há cinco épocas. O médio, de 17 anos, admitiu que o feito é "um momento de orgulho e satisfação"."Só tenho a agradecer a todos os meus familiares, ao clube e aos meus empresários, que estão sempre comigo. Agora é continuar a trabalhar e dar tudo a cada dia", vincou o angolano, aos meios de comunicação do clube, recordando os primeiros passos em Alcochete: "Quando cheguei cá e vesti pela primeira vez a camisola do Sporting, senti orgulho. Nunca tinha imaginado sair de Angola e vir para um clube tão grande como o Sporting. Foi muita satisfação, fiquei muito orgulhoso por isso".O campeão nacional de sub-17, em 2021/22, contabiliza esta época 23 jogos e 8 golos pelos juvenis e, ainda, 10 jogos e um golo pelos juniores. Por esse motivo, considera que esta evolução"é importante". "É importante para mim porque os sub-19 são mais exigentes do que os sub-17, encontro jogadores mais fortes do que eu e o jogo é mais intenso. isso ajuda-me a ter um volume de treino superior e quando vou aos sub-17 as coisas são mais fáceis", atirou o jovem, que se descreve como um jogador "calmo e humilde", mas também "muito rápido e com força".Já o sonho do médio é claro: alcançar a equipa principal. "Há muitos jogadores na equipa A que vieram da formação, fico muito contente pelo facto de o Sporting CP apostar nos jovens. Motiva-nos a continuar a trabalhar e a dar o máximo porque um dia podemos chegar lá, que é o mais importante", referiu, tendo apontado Essugo como uma referência: "Treinei com ele nos sub-15 e era um jogador que dava sempre o máximo de si e ensinava-nos. Sempre nos disse para continuarmos a trabalhar".