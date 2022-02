O Sporting assinou contrato de formação com Manuel Lamúria, um jovem avançado de 14 anos que já trabalha na Academia. "Quero retribuir a confiança que o Sporting depositou em mim e dar muitas alegrias ao clube", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde apontou a sua referência no plantel principal:"É o Paulinho. As minhas características são parecidas com as dele. Somos ambos avançados e o Paulinho gosta de ajudar a equipa, tal como eu", garantiu.