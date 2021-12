O Sporting assinou contrato profissional com Manuel Mendonça, um jovem de 16 anos que já conquistou o estatuto de capitão na equipa de sub-17 do Sporting. Já com sete golos marcados nos 15 jogos que contabiliza na presente época, o médio revelou-se "orgulhoso" e prometeu continuar a trabalhar para alcançar "novos objetivos"."Sou um médio que gosta de ter bola e bom no passe e no remate", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde ainda apontou as suas referências na Academia: "O Matheus Nunes como jogador e o Palhinha pela atitude e garra".