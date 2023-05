Manuel Mendonça renova contrato e assume: «Quero ser uma referência do Sporting»

Autor do golo que deu, na quarta-feira, o triunfo (1-0) dos juniores do Sporting sobre o Benfica, na fase de apuramento de campeão da categoria, Manuel Mendonça viu, um dia depois desse sucesso, os leões oficializarem a sua renovação de contrato, publicada nas suas plataformas oficiais.Com 18 anos - veste há seis de verde e branco - e após ter sido campeão pelos juvenis na época passada, a época 2022/23 trouxe ao medio assiduidade na equipa de sub-19, onde é capitão e por quem já apontou 12 golos em 33 duelos disputados - também atuou na Youth League e tem 4 encontros pelos sub-23.Internacional sub-17 e sub-18 por Portugal, o futebolista com faro pela baliza não escondeu que quer, um dia, ser figura no Sporting: "Tenho de dar sempre o exemplo, dentro e fora do campo, e ajudar os meus colegas. Tento sempre fazer o melhor. Sonho, um dia, ser uma referência deste clube, e vou trabalhar para que isso seja realidade. O que depende de mim é treinar e jogar sempre da melhor forma", disse à Sporting TV.À mesma fonte, assumiu que tem em Daniel Bragança um 'farol', pois como o próprio, também passou por "uma lesão e um momento difícil". O gosto pelos médios da equipa principal não se resume, porém, ao esquerdino: "Também tenho o Morita e o Ugarte como referências."Fechou com uma promessa por vestir de leão ao peito: "Agradeço o apoio e vou dar tudo pelo Sporting. Gosto muito desta camisola!"