Manuel Moura dos Santos avaliou dotes de Gonçalo Esteves... ao piano

Gonçalo Esteves demonstrou qualidades no futebol que lhe valeram o salto para a equipa do Sporting com apenas 17 anos, mas o que poucos sabem é que também tem queda para... o piano. E no podcast do Sporting, 'ADN de Leão', o lateral fez uma espécie de audição para Manuel Moura dos Santos, conhecido sócio do Sporting, crítico musical e jurado do programa Got Talent."Se tens lugar no Got Talent? Se só tocares o que tocaste, não... Tens de treinar futebol de manhã e à tarde ensaiar no piano. Ele ajeita-se, tem é de trabalhar mais. Se trabalhar tanto no piano como no futebol, vai ser um excelente pianista", considerou Moura dos Santos, para resposta na ponta da língua de Gonçalo Esteves. "Temos de ir com calma, até para o ano ainda dá para aprender muita coisa. Eu e o Guilherme [Geirinhas, apresentador do podcast] para o ano possivelmente vamos participar, eu no piano e ele a cantar. Não nos quer ajudar na bateria, para dar aquele contraste? Pode juntar-se a nós!", gracejou, com uma promessa: "Vou ter de ligar ao meu professor para aprender o ‘Mundo Sabe Que’. Essa música é bonita, curto dessa. Curtia ser pianista. E cantar também, tenho de ir para aulas de canto. Com aulas de canto acho que poderia ser o melhor cantor português que andasse por aí".Noutro âmbito, Gonçalo Esteves, natural de Arcos de Valdevez, admitiu que era "um terror" na infância e recordou um episódio curioso, quando veio fazer captações ao... Sporting. "Perguntei à minha mãe se em Lisboa se falava português. Vim fazer captações ao Sporting, com 6 ou 7 anos. Ainda era miúdo. Cheguei a fazer um torneio, fui o melhor marcador e jogador, tenho o prémio lá em casa. Sabes o que era o mais engraçado? Houve um pai de um miúdo que disse que eu daqui a 10 anos estaria outra vez no Sporting, na equipa principal. E acertou!", contou.E apesar de ter sido criado no Olival, Gonçalo Esteves não esconde que já se sente "sportinguista", sentimento que é partilhado pelo pai, Adelino. "Eu agora já sou um homem vendido, já não tenho identidade clubística [risos] Sou uma espécie de Santana Lopes, que tem dois amores, um a Aliança e o outro o PSD", gracejou o progenitor.