Manuel Ugarte: «Futebolisticamente estou num dos meus melhores momentos»

Aos 21 anos, Manuel Ugarte é um dos elementos em destaque no Sporting, com exibições que o levaram também a marcar presença na seleção uruguaia. Um crescimento e evolução bastante rápido, que deixa o médio leonino com a sensação de estar a viver um sonho."Estou muito contente. Futebolisticamente penso que estou num dos meus melhores momentos, mas claro que ainda me falta aprender muitas coisas. Não me imaginava viver tudo isto com 21 anos, é algo muito fantástico o que estou a viver. Sonhei com isto, mas vivê-lo é algo incrível e é muito difícil de acreditar", assumiu o médio, em declarações à ESPN.Ugarte abordou ainda a experiência de partilhar balneário na seleção com Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino ou Lucas Torreira. "Sem dúvida é algo enriquecedor, primeiro porque desde miúdo já os observava. E depois porque, precisamente na minha posição, há jogadores que são referências a nível mundial. Isso também serve para eu aprender".A fechar, o médio do Sporting assumiu a sua ambição. "Sonho em estar num Mundial e para isso há que trabalhar. Mas estou muito contente por estar a lutar por um lugar. Digo-lhes que há uma expectativa e que há que acreditar no plantel", finalizou.