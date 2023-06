Marcelo Rebelo de Sousa recebeu uma camisola do Sporting durante a visita à África do Sul

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcelo Rebelo de Sousa esteve com elementos da Escola Academia Sporting de Pretoria, durante a visita oficial do Presidente da República à África do Sul, e recebeu uma camisola dos leões autografada.O momento foi registado nas redes sociais da referida academia leonina. "A Academia Sporting de Pretoria deu uma calorosa receção a Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos a honra de conhecer o Presidente de Portugal e de trocar presentes", lê-se na publicação.