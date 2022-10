Marcha atrás do plantel após apupos

Tal como sucedeu noutras ocasiões nesta temporada em que se registaram resultados negativos, com a eliminação frente ao Varzim na Taça a ser o exemplo mais fresco na memória, depois do apito final os jogadores do Sporting sentiram a frustração dos adeptos visitantes que se deslocaram até Arouca. A verdade é que, na sequência do apito final de Rui Costa, o grupo leonino ainda se deslocou num primeiro momento para junto da bancada preenchida pela respetiva massa adepta, mas face às críticas das quais foram alvos, ouvindo-se cânticos com o pedido de "joguem à bola" à mistura, os jogadores recuaram na decisão.Sem conseguirem esconder o ar de desalento e frustração evidenciado pelo regresso às derrotas, os atletas e restantes elementos do staff leonino ainda tentaram agradecer pelo apoio, só que, perante os apupos, de pronto viraram costas, ainda na zona do meio-campo, seguindo assim para o balneário.