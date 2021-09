Marco Cruz oficializado: «Sporting valoriza e aposta muito nos escalões de formação»

Marco Cruz foi oficializado no Sporting. O defesa, de 17 anos, chegou no último dia de mercado a Alvalade proveniente do FC Porto, por troca com Rodrigo Fernandes. O jogador vai reforçar a equipa de sub-23, treinada por Filipe Pedro.





"A adaptação ao clube tem sido muito boa", atirou o jovem que está a residir na Academia de Alcochete. "Todo o staff, e principalmente os jogadores residentes na Academia, integraram-me muito bem. Sinto-me em casa e quero deixar um enorme obrigado a toda a comitiva", referiu Marco Cruz, revelando que a aposta dos leões na formação foi um dos motivos que o levou a rumar a Alvalade. "Sim, isso pesou na minha decisão. O Sporting é um clube que valoriza e aposta muito nos escalões de formação", disse aos meios de comunicação do clube.Marco Cruz destaca-se pela polivalência. "Gosto de todos os momentos do jogo e de partir para cima dos adversários. Ainda assim, acima de tudo, o que melhor me define é o meu amor pelo futebol", afirmou o jogador que pode atuar a "defesa-esquerdo, a extremo ou no meio-campo".Marco Cruz deixou ainda um desejo. "Quero dar muitas alegrias à família Sportinguista", rematou.