Marco Túlio rescinde com o Sporting e ruma à Austrália

Marco Túlio rescindiu contrato com o Sporting e prepara-se para rumar à Austrália, para assinar pelo Central Coast Mariners, apurou. O avançado de 24 anos, que chegou a Alvalade em maio de 2018, deixa assim o clube sem ter feito qualquer jogo pela equipa principal.Há quatro anos, ainda no mandato da direção liderada por Bruno de Carvalho, o Sporting anunciou a contratação de Marco Túlio ao At. Mineiro "no âmbito do acordo para a redução de 900 mil euros na dívida referente à transferência do jogador Elias". Na altura, o brasileiro assinou um contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, que a SAD hoje presidida por Frederico Varandas optou por cessar.Em 2018/19, Marco Túlio fez 29 jogos e 8 golos pela equipa B do Sporting. Seguiram-se três empréstimos - uma época nos belgas do Roeselare e duas nos brasileiros do CSA - até ser, agora, colocado o ponto final na ligação entre as partes. De resto, sabe o nosso jornal, Marco Túlio já está a caminho da Austrália e será em breve oficializado como reforço do Central Coast Mariners.