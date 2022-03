Marcus Edwards: «Acabámos por fazer um bom jogo»

O Sporting venceu esta segunda-feira em casa do Moreirense por 2-0, no jogo de fecho da 26.ª jornada da Liga Bwin, e manteve os seis pontos de atraso para o FC Porto"Estou muito contente pela vitória. É importante para mim a exibição e fico contente pela vitória. Os jogadores do Moreirense pressionaram mais na segunda parte, mas acabámos por fazer um bom jogo", referiu Marcus Edwards.Questionado sobre a luta pelo título, o jogador leonino considerou que este triunfo "foi muito importante, sem sombra de dúvidas."

Os leões atingiram o intervalo já a vencer por 2-0, depois dos golos dos avançados argelino Islam Slimani, aos 29 minutos, e Paulinho, aos 39, frente a um Moreirense que somou o quinto jogo sem vencer, segunda derrota consecutiva.

Com esta vitória, o Sporting chegou aos 64 pontos, a seis do FC Porto e com mais seis do que o Benfica, terceiro, enquanto o Moreirense é 17.º e penúltimo, com 20, a dois pontos do Arouca, 15.º e primeira equipa em zona de manutenção.