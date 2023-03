Marcus Edwards agradece a Amorim: «Ajudou-me muito na parte tática porque ele é muito bom»

Marcus Edwards concedeu uma entrevista à Sporting TV onde revisita a infância. O extremo inglês explicou a sua forma de jogar e garantiu que esta está relacionada com a forma como o pai lidava com ele."A razão pela qual jogo desta forma é porque, quando era novo, o meu pai, quando íamos a um restaurante ou algo do género, estacionava o carro bastante longe, dava-me uma bola e dizia-me para eu driblar até lá. Tinha sempre uma bola nos pés quando era bem mais novo. É a razão pela qual jogo assim e não porque jogava a bola na rua", vincou o extremo dos verde e brancos.Edwards, de 24 anos, agradeceu, depois, ao treinador do Sporting. "Eu acho que há várias diferenças. O treinador ajudou-me muito na parte tática porque ele é muito bom. Ajudou-me a amadurecer dentro de campo, fez-me olhar para o futebol de forma diferente em vez de ser apenas jogar", garantiu, agradecido a Amorim, numa parte da entrevista que será transmitida na íntegra no sábado.