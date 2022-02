Marcus Edwards ainda agora chegou ao Sporting e já é apontado à seleção inglesa

O extremo Marcus Edwards apenas esta semana chegou ao Sporting - estreou-se na quarta-feira diante do Belenenses SAD -, mas aquilo que tem feito em Portugal já o coloca como um dos jogadores potencialmente selecionáveis por Gareth Southgate para a seleção inglesa. Quem o diz é Stephy Mavididi, atual avançado dos franceses do Montpellier e que atuou ao lado do agora leão nas camadas jovens da turma dos Três Leões. A resposta sobre o ex-V. Guimarães surgiu no contexto de uma entrevista, ao portal LiveScore, na qual perguntaram ao dianteiro sobre que jogar a atuar no estrangeiro merecia uma chance na seleção absoluta. A resposta foi pronta e clara."Marcus Edwards. É uma loucura. Sempre que me perguntam sobre ele digo sempre que, para mim, é um dos três jogadores com os quais joguei. Drible, agilidade, baixo centro de gravidade, mudanças de direção... Não vi ninguém melhor do que ele com os meus próprios olhos. É uma brincadeira... Está em Portugal neste momento. No último ano acho que marcou sete ou oito golos e fez umas assistências. Este ano já fez a mesma coisa e mostrou também estar mais forte. Já provou o que pode fazer e que pode jogar ao mais alto nível. Eu já o conheço, mas agora o Mundo também tem de o conhecer", frisou o avançado.