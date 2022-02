Marcus Edwards despede-se do V. Guimarães: «Muito grato pela oportunidade que me deram em 2019»

Marcus Edwards deixou uma mensagem de despedida ao V. Guimarães nas redes sociais, na qual agradeceu a oportunidade que lhe foi dada quando chegou à Cidade Berço em 2019."Estou muito grato pela oportunidade que me deste em 2019. Gostei muito do tempo que cá estive e só desejo o melhor para o clube no futuro. Gostaria de agradecer a todos no clube, que me ajudaram e me fizeram sentir bem-vindo. Um obrigado a todos os treinadores que me ajudaram a tornar-me melhor jogador e pessoa. Vou sentir falta dos meus colegas de equipa, dos fãs e de jogar no Estádio D. Afonso Henriques", escreveu o mais recente reforço do Sporting.Recorde-se que Edwards ingressou nos vimaranenses no verão de 2019, proveniente do Tottenham, tendo realizado 96 jogos e apontado 20 golos pelo emblema de Guimarães.