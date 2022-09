Marcus Edwards e a comparação com Messi: «Isso foi dito para me ajudar de certa forma»

Marcus Edwards garante ser "um pouco estranho" entrar em campo para defrontar o Tottenham, o clube que o formou. O extremo do Sporting chegou em 2019 para jogar no V. Guimarães depois de todo um passado na formação no emblema de Londres."A sensação é um pouco estranha. Fiquei tanto tempo no clube, metade da minha carreira. É uma loucura pensar que vou jogar contra o Tottenham num jogo da Liga dos Campeões. Vai trazer muitas boas recordações. Ainda me lembro de treinar no antigo campo de treinos depois da escola. O clube cresceu muito desde então. E ainda há alguns antigos companheiros de equipa que passaram pela equipa principal. Será bom vê-los", frisou em declarações ao 'Daily Mail'.O extremo inglês, de 23 anos, atua agora no Sporting mas recordou Mauricio Pochettino, antigo técnico do Tottenham, que em 2016 o comparou a... Lionel Messi. "O corpo e a forma de jogar lembram-me Messi no início da carreira", disse na altura o treinador argentino."Acho que isso foi dito para me ajudar de certa forma", garantiu hoje Edwards. "Só para me dar algum reconhecimento, pois ele achava que eu era um bom jogador. Acho que ficou um pouco fora de proporção, mas havia boas intenções por trás disso", assumiu o jogador que tem contrato com os leões até junho de 2026 e que não tem dúvidas que a saída de Inglaterra o "tornou um jogador melhor".Sobre o Sporting, Edwards pensa em grande. "Temos grandes ambições e acreditamos em nós mesmos", afirmou o jogador que está pela segunda época seguida em Alvalade.