Marcus Edwards falha jogo com o Arouca devido a uma gastroenterite

O Sporting recebe este domingo o Arouca, em partida da 28ª jornada, sendo que a formação de Rúben Amorim não terá entre as opções Marcus Edwards. Titular nas últimas partidas dos verdes e brancos, o atacante inglês foi ausência notada nos convocados dos leões para o duelo desta noite no Estádio José Alvalade e, de acordo com informações recolhidas por, tal baixa deve-se a motivos de saúde. Mais concretamente, Edwards não foi chamado por Amorim uma vez que se encontra a recuperar de uma gastroenterite.Desta forma, a ausência de Edwards no Sporting abriu uma vaga para a chamada de um terceiro guarda-redes, neste caso o jovem Francisco Silva.