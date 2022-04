Marcus Edwards: «Foi uma boa resposta da equipa após duas derrotas»

Marcus Edwards voltou a ser titular pelo Sporting, no Estádio do Bessa, e no final do encontro atestou um bom desempenho dos leões em casa do Boavista (0-3).

“Foi uma boa resposta da equipa após duas derrotas. Ficámos orgulhosos pela vitória”, reiterou na flash-interview da Sport TV.O jogador inglês, de 23 anos, cumpriu os 90 minutos pelos verde e brancos.