Marcus Edwards garante total adaptação ao Sporting: «Integrei-me bem»

Marcus Edwards foi eleito pela Sport TV o home do jogo na vitória do Sporting em Tondela . No final, o extremo inglês mostrou-se satisfeito em termos individuais, mas destacou a exibição coletiva."[Prémio] é bom para mim. Fui bem recebido por todos e integrei-me bem. Dominámos o jogo e sabíamos que o Tondela ia jogar nos limites, pois está na luta para não descer. Focámo-nos em nós, conservámos bem a bola e dominámos o jogo", começou por afirmar, sendo depois questionado sobre as contas do título."Pensamos jogo a jogo. Estamos focados em nós e em ganhar os três pontos em cada jogo. Estou mais aberto agora. Todos são porreiros e fizeram sentir-me bem", acrescentou.