Marcus Edwards: «Hoje mostrámos como podemos jogar e defender»

Marcus Edwards traçou as diferenças entre o primeiro jogo da eliminatória com o Manchester City e o embate em Inglaterra, relevando as diferenças entre os dois."No primeiro jogo não tivemos sorte mas hoje mostrámos como podemos jogar e como podemos defender. Tivemos uma boa exibição", aferiu à Eleven Sports."Sim, claro. Voltar a jogar em Inglaterra, com os meus amigos e família a verem. É bom para mim""Não, não imaginava. Estou agradecido. É um sonho tornado realidade. Jogar na Champions frente a uma equipa como o City…"