Marcus Edwards: «Muito obrigado aos adeptos por me fazerem sentir bem-vindo»

Marcus Edwards estreou-se quarta-feira com a camisola do Sporting no triunfo por 2-1 frente ao Belenenses SAD. Lançado aos 71’, o inglês rendeu Sarabia e nas redes assinalou a felicidade que esse momento representou. "Muito feliz com a minha estreia e a vitória. Muito obrigado aos adeptos por me fazerem sentir bem-vindo", escreveu.Edwards mereceu uma das maiores ovações da noite - tal como no anúncio das equipas - e até esteve para nem entrar. É que aos 53’, Amorim lançou para aquecimento Palhinha, mas voltou atrás na decisão, substituindo o médio por Edwards.Assim, o extremo cometeu a proeza de jogar por dois clubes na mesma jornada, visto que, no domingo, atuou na derrota (3-2) do V. Guimarães com o Vizela. Uma situação rara, que já acontecera na época passada na 2ª Liga, com Nuno Rodrigues, que serviu o Arouca e Vilafranquense na ronda 17. *