Marcus Edwards: «Os 3 pontos dão confiança para o resto da Champions e para a Liga»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcus Edwards acredita que a vitória por 3-0 frente ao Eintracht Frankfurt pode embalar o Sporting em todas as competições. Nesse sentido, o extremo considerou o triunfo na Alemanha muito importante para os leões."Os três pontos são bons para nós. Dão-nos confiança para o resto da competição e também para a Liga portuguesa e as outras taças", descreveu, à 'Eleven Sports'.Autor do primeiro golo já na segunda parte, o inglês também assistiu Trincão para o segundo e admitiu que o plano foi executado de forma mais bem-sucedida na etapa complementar."O plano para a segunda parte era o mesmo que tínhamos para a primeira, mas executámo-lo melhor na segunda parte", frisou.