Marlon Júnior tem Gonçalo Inácio como modelo e assinou contrato profissional com o Sporting

Marlon Júnior, central de 16 anos do Sporting, assinou o primeiro contrato profissional com o clube. Pelo facto de vestir a listada verde e branca desde a temporada 2012/13, o jovem defesa assumiu-se "muito orgulhoso e feliz" com o feito.





"Estou no Sporting há muitos anos, sinto-me muito bem aqui e é aqui que quero passar muitos mais anos, ajudando o clube ao máximo", frisou, aos meios de comunicação do Sporting, apontando agora a mira em "retribuir a confiança" do clube: "Vou sempre dar o máximo e honrar esta camisola".De olhos postos no futuro, Marlon Júnior sonha em chegar à equipa principal do Sporting e, por esse motivo, espera seguir as pisadas de Gonçalo Inácio. "Revejo-me muito nele por causa do percurso e ver que o Sporting aposta na formação só me dá cada vez mais força para lutar pelo meu objectivo, que é chegar à equipa principal", rematou.