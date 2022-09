Marsà após a estreia pelo Sporting: «Não fico nervoso»

José Marsà estreou-se a titular no Sporting, na vitória caseira (3-1) diante do Gil Vicente. À Sport TV, o jovem central espanhol, de 20 anos, agradeceu pela oportunidade, destacando o trabalho feito na equipa B, que no seu entender possibilitou esta subida à formação principal. E revelou ainda as palavras de Rúben Amorim antes desta partida."Muito contente pela oportunidade que o míster deu. Agradeço à equipa B por todo o trabalho que fizemos, esta oportunidade é também graças a eles.""Precisamos de ganhar, temos boa dinâmica e jogamos bem. Faltavam vitórias mas se jogarmos assim vamos conseguir o objetivo.""Não, eu não fico nervoso. O que disse Rúben? Que estivesse tranquilo, que fosse eu mesmo e que ia correr bem.""Foi bom para a moral da equipa e para continuar."