Marsà ruma por empréstimo para o Sporting Gijón

O Sporting está próximo de finalizar um acordo para o empréstimo de José Marsà ao Sporting Gijón. Tapado no plantel leonino na posição de central, cenário que fica ainda mais acentuado com a chegada de Ousmane Diomandé aos leões, o defesa de 19 anos regressará a Espanha, neste caso para o clube da 2ª divisão, sendo cedido até final da temporada num negócio que, sabe Record, não contempla uma opção de compra.



Atualmente no 11º lugar da 2ª divisão espanhol, o Sporting Gijón necessitava de reforçar-se neste mercado de janeiro com mais um central, fator que levou a que o clube espanhol optasse por tentar a contratação de Marsà, um cenário que está perto de concretizar-se.



Com 12 partidas realizadas esta temporada no Sporting, sete delas ao serviço da equipa principal, o internacional espanhol sub-19 ingressa em Gijón para somar maior tempo de utilização, em conformidade com o desejo de Amorim, que o vê como um central de futuro. De resto, Marsà já se encontra em Espanha, a realizar os exames médicos necessários para concluir o empréstimo ao Sporting Gijón.