Marsà e a continuidade no Sp. Gijón: «Não depende de mim, mas estou muito bem aqui»

Cedido pelo Sporting (de Portugal) ao Sporting de Gijón, José Marsà assumiu esta quinta-feira estar a bastante satisfeito com os seus primeiros dias no clube espanhol e até confessou que, se dependesse de si, ficaria no conjunto do norte espanhol."Desde o primeiro dia que tenho sido tratado de forma genial. Gijón é uma cidade muito bonita, muito tranquilo. Estou muito bem", assumiu o defesa, que em seguida confessou que, por si, ficaria no clube espanhol: "Agora mesmo estou centrado nestes meses em ajudar o Sporting nestes jogos que faltam. Não está nas minhas mãos. Tenho contrato com o Sporting Clube de Portugal e tenho que voltar. Mas sim, sinto-me muito bem aqui. Não depende de mim, mas estou muito bem aqui".Marsà, refira-se, disputou três jogos até ao momento pelo Sporting Gijón, todos como titular, tendo averbado duas derrotas e conseguido um empate.