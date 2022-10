Marsà e Chico Lamba fizeram trabalho de recuperação no treino do Sporting

O plantel leonino já começou a preparar o jogo com o Tottenham, agendado para quarta-feira, onde irá disputar a quinta jornada da Liga dos Campeões. Como é habitual nas sessões de trabalho após os encontros, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação e, neste lote, incluem-se os jovens Marsà e Chico Lamba que somaram 45 minutos cada. Os dois jovens saíram com queixas do encontro com o Casa Pia que os leões venceram por 3-1 , e Rúben Amorim revelou-se otimista em relação à recuperação dos dois centrais.Fora do leque de opções continuam Coates, Neto, St. Juste e Daniel Bragança que prosseguem os respetivos tratamentos. Fora do confronto com os 'spurs' estão também Pote e Ricardo Esgaio que foram expulsos no último jogo com o Marselha e vão cumprir castigo.Amanhã há novo treino na Academia e na terça-feira, antes de viajar para Inglaterra, a equipa leonina ainda realizará um treino, em Alcochete, que será aberto à comunicação social nos primeiros 15 minutos.