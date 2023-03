Marsà e o futuro em Espanha: «Estou muito contente aqui, mas não depende só de mim»

Atualmente cedido pelo Sporting ao Sp. Gijón, José Marsà tem vindo a destacar-se no emblema espanhol, ao ponto de ter sido eleito pelos adeptos do clube como o melhor jogador do último mês, e não retira da equação a hipótese de continuar no futuro no país-natal. Numa conferência de imprensa à margem do prémio recebido dentro de portas em Gijón, o central de 21 anos abordou a situação no que diz respeito ao acordo entre os dois Sporting, deixando claro que não vê com maus olhos a continuidade em Espanha por mais uma época."Se gostaria de continuar aqui? Sim, já o disse, estou muito contente aqui. Tal como disse, não depende só de mim, mas estou contente aqui", garantiu o jovem central, o qual na última partida pelo Sporting Gijón até chegou a ser utilizado na posição de médio-centro. Algo que o surpreendeu, mas não lhe retirou a confiança. "Senti-me cómodo a jogar a médio. Nos primeiros minutos foi estranho, mas fui sentindo-me mas confortável. Não estou habituado a jogar a médio mas senti-me depois melhor e correu bem", apontou.De resto, Marsà vê como positiva a experiência em Gijón, onde regista sete partidas somadas ao longo desta metade de época, tantas como na fase inicial de 2022/23 ao serviço do Sporting. "Adaptei-me bem às ideias do míster e à mudança, mas sinto-me bem. Gostaria de estar melhor na classificação [18º lugar, com 4 pontos acima da zona de descida], mas vamos lutar até ao final", reiterou.Recorde-se que Marsà foi emprestado pelo Sporting ao emblema espanhol no derradeiro dia do último mercado de transferências de janeiro, sendo que o negócio de cedência não contempla qualquer opção de compra.