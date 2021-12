O Sporting partiu esta manhã para Amesterdão, na Holanda, onde amanhã irá defrontar o Ajax. Numa lista de convocados marcada por várias ausências (Coates, com Covid-19, Palhinha, Feddal e Vinagre lesionados), Rúben Amorim incluiu o jovem central Marsà.A comitiva leonina, liderada por Frederico Varandas, terá já na capital holandesa o palco para a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agendada para as 18h45 (17h45 em Lisboa), com a presença de Rúben Amorim e um jogador a designar. Refira-se que o Ajax fará o mesmo, mas às 15h15 (hora local).Depois da conferência, o Sporting treina, às 19h30, no relvado na Johan Cruyff Arena. Os primeiros 15 minutos são abertos à imprensa.Adán, João Virgínia, André Paulo, Esgaio, Matheus Reis, Neto, Gonçalo Inácio, Marsà, Porro, Gonçalo Esteves, Nazinho, Ugarte, Matheus Nunes, Essugo, Daniel Bragança, Tabata, Pote, Sarabia, Tiago Tomás, Paulinho e Nuno Santos.