Martim Marques despede-se do Sporting antes de rumar ao Lugano: «Espero um dia voltar!»

Martim Marques colocou o ponto final na ligação de 13 anos ao Sporting, de saída para os suíços do Lugano -e que deixará 400 mil euros aos cofres da SAD. Na hora da despedida, o lateral esquerdo deixou um adeus emocionado, carregado com o desejo de um dia... regressar."Ao fim de 13 anos é tempo de dizer adeus ao meu percurso de leão ao peito! Foram anos incriveis da minha vida que nunca esquecerei. Entrei aqui um bebezinho e saio um homem, foi um percurso muito duro que me fez crescer em muitos aspetos e que me tornou melhor jogador e melhor ser humano! Conquistei muito por este clube: participei e venci torneio em quatro continentes, fui campeão nacional e muito mais que podia estar aqui horas a contar!!!!", começou por dizer o jogador de 19 anos, através das suas redes sociais, numa partilha com respostas de Essugo, Chermiti, Mateus Fernandes, Afonso Moreira ou Diogo Travassos, entre outros.Martim Marques deixou, ainda, palavras para o "grande clube" que deixa para trás, a "todos os místeres" e a aos companheiros de equipa que o ajudaram "dentro e fora de campo". "Deixo também uma palavra de agradecimento a todos os sportinguistas por todo o apoio que me deram e espero um dia voltar para vos dar ainda mais alegrias!!!", frisou, reforçando a convicção: "Não é um adeus mas sim um até já, espero um dia poder vestir a camisola deste grande clube novamente!! Obrigado, Sporting Clube de Portugal".Na última época, o esquerdino fez 20 jogos pelos sub-23 e 3 nos sub-19 - tendo por isso participação direta na equipa que alcançou a final four da Youth League pela primeira vez na história do clube. Agora, ruma ao campeonato suíço, num negócio proveitoso para o Sporting que permite ao clube ainda reservar o direito a receber 30 por cento de uma futura venda do jogador.