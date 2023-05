Martim Neto fora dos planos do Sporting

Martim Neto não está nos planos do Sporting, garante afonte oficial da SAD leonina, que desmente a informação avançada esta quarta feira por outro jornal desportivo.O médio do Benfica renovou em março do ano passado por mais uma época e termina contrato em junho. Embora o acordo incluísse uma opção para mais quatro temporadas, o jogador de 20 anos dificilmente continuará no clube da Luz.Em qualquer dos cenários, e apesar de existirem rumores nesse sentido há vários meses,sabe que Martim Neto não é nem nunca foi hipótese em Alvalade.