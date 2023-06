Mascherano ‘descobriu’ nova função para Tanlongo

Em 14 jogos na primeira época no Sporting, todos a suplente utilizado, Tanlongo foi sempre aposta para Amorim no meio-campo, por norma a ‘6’ mas esporadicamente também a ‘8’. Não foi convocado para as últimas três jornadas, dado que foi chamado pelo selecionador dos sub-20 da Argentina, Javier Mascherano, a participar no Mundial da categoria. A aventura da albiceleste não correu bem, com a eliminação aos pés da Nigéria nos ‘oitavos’, mas a título pessoal foi proveitosa para Tanlongo, titular em 3 de 4 jogos como médio mais recuado e com vários minutos... a central! Foi até uma espécie de reflexo do próprio Mascherano em campo: envergou o mesmo dorsal (14) do que o ex-jogador e os colegas até o apelidaram com a mesma alcunha: ‘El Jefecito’.