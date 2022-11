Sporting em contactos avançados por Mateo Tanlongo

Mateo Tanlongo, médio de 19 anos do Rosario Central está muito perto de rumar ao Sporting já em janeiro. A informação foi avançada durante esta sexta-feira pelo jornalista Fabrizio Romano e posteriormente confirmada porO centrocampista deverá mudar-se para Alvalade na reabertura do mercado, depois de rejeitar várias propostas de renovação colocadas em cima da mesa por parte do clube argentino, uma vez que o jogador termina o contrato já no final deste ano. Atlético Madrid e Brighton eram dois dos clubes europeus que sondavam o médio de 19 anos.Segundo Fabrizio Romano, Mateo Tanlongo deverá assinar "um contrato de longa duração" com a formação leonina.