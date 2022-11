Mateo Tanlongo já está em Lisboa para assinar com o Sporting

Mateo Tanlongo já está em Lisboa: Record captou chegada do reforço do Sporting



Mateo Tanlongo, médio de 19 anos que será reforço do Sporting, já está em Lisboa: o futebolista que os leões 'pescaram' no Rosario Central aterrou na tarde deste domingo no aeroporto Humberto Delgado, momento registado porO futebolista deverá, tudo indica, realizar os habituais e impreteríveis exames médicos na manhã de segunda-feira, antes de formalizar o necessário com os leões.Recorde-se que o argentino vai assinar um contrato válido por 5 temporadas, após não ter chegado a acordo para renovar com os 'canallas', a quem está ligado até dia 31 de dezembro.Tinha, a par do Sporting, o At. Madrid e o Brighton atrás de si, mas venceram os argumentos dos verdes e brancos.