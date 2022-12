Mateus Fernandes e a estreia a titular: «O mister passou tranquilidade»

Mateus Fernandes teve uma noite para recordar. O médio de apenas 18 anos estreou-se a titular na equipa principal do Sporting e ajudou na goleada por 5-0 dos leões sobre o Marítimo, para a Allianz Cup, com uma assistência primorosa para o quarto golo, apontado por Porro. O jovem sublinha que Rúben Amorim lhe passou confiança."O mister passou tranquilidade tanto a mim como aos meus colegas. Era importante ganhar e chegar às cinco vitórias consecutivas, algo que não tínhamos alcançado esta época, portanto estamos muito felizes pela vitória e agora é recuperar porque há jogo na próxima semana", referiu na flash interview da Sport TV, garantindo que estava à vontade: "Senti-me confiante e feliz porque o mister me deu uma oportunidade. Temos vindo a trabalhar bem, o grupo integrou-me muito bem, tanto a mim como aos colegas da formação. Estou feliz pela vitória e o nosso trabalho no nosso dia a dia tem sido muito bom."O centrocampista admitiu ainda que é difícil manter a intensidade contra equipas da Liga Bwin, mas que aproveita os conselhos dos mais experientes para enfrentar essa dificuldade. "Creio que estive consistente, é muito difícil para mim poder manter a intensidade nestes jogos com equipas da primeira divisão. Foco-me muito no que os meus colegas me dizem, os mais experientes como o Seba, Adán, o mister… olho muito para a minha evolução", atirou.Por fim, o camisola 82 assegura que está focado no dia a dia e que apenas pensa em evoluir independentemente do escalão em que jogue. "Os níveis de intensidade são completamente diferentes, mesmo sabendo que os juniores e a equipa B disputam dois campeonatos muito difíceis. Quando vou à equipa B vou para evoluir, na A também", finalizou.