Mateus Fernandes: «É mais um jogo em que temos de provar o nosso valor»

Além da formação sénior, também a equipa mais jovem do Sporting, neste caso a que alinha na Youth League, irá a jogo esta quarta-feira frente ao Marselha, e na antevisão ao duelo na Academia, Mateus Fernandes deu voz à confiança dos pequenos leões. Após uma goleada imposta sobre o rival marselhês em solo francês, por expressivos 6-0, a equipa orientada por Filipe Çelikkaya espera repetir a boa exibição, de forma a reforçar a liderança do grupo D."Analisamos todas as equipas da mesma forma e todos os jogos são importantes. É mais um jogo em que temos de provar o nosso valor, desenvolver-nos enquanto equipa e é esse o nosso foco. E garantir os três pontos", começou por referir Mateus Fernandes, abordando igualmente o último encontro: "Fomos felizes no jogo em Marselha, aproveitámos as oportunidades que criámos e o segredo esteve na finalização. Agora temos de ter a máxima força e concentração contra o Marselha."Tal como Record avançou em tempo oportuno, o médio de 18 anos prepara-se igualmente para renovar contrato com o Sporting até 2026, uma informação que foi inclusive confirmado por Amorim, que não poupou nos elogios a Mateus, considerando-o o presente e futuro da formação de Alvalade. "Todos os jogadores da formação ficam contentes por saber que o treinador da equipa principal está atento ao nosso desenvolvimento. O objetivo é melhorar todos os dias e em todos os treinos. O nosso foco é esse. Aproveitar as oportunidades que são dadas e continuar a trabalhar. Renovação? Fico feliz por estar a representar o Sporting. Sou muito feliz aqui e, como disse, o meu foco é defrontar o Marselha, jogar bem enquanto equipa para aproveitarmos bem as oportunidades", garantiu o jovem médio, que tem sido chamado com regularidade aos trabalhos da equipa principal.De resto, o foco de Mateus Fernandes é claro, nesta fase da sua carreira. "O nosso principal objetivo é o desenvolvimento e podermos estar na equipa A. Jogar a Youth League é muito importante e dá-nos estofo para agarrarmos as oportunidades mais à frente. O meu sonho é estrear-me pelo Sporting", assumiu.