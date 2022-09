Mateus Fernandes e Nazinho sem amarras: nota máxima aos capitães e uma praxe de... chorar

A 78.ª edição do podcast ADN de Leão sentou à mesma mesa o médio Mateus Fernandes e o defesa Flávio Nazinho, que ao cabo de quase duas horas respondram às questões - descontraídas - do 'host' Guilherme Geirinhas. Os temas abordados foram a perder de vista, mas ambos fizeram questão de nomear os capitães do Sporting, os atuais mas também os antigos."O Bruno Fernandes era um dos jogadores que ia mais à parte da formação ver como estávamos. Depois há toda a história dele, o foco e intensidade que coloca em cada lance - é o que retenho mais", atirou Mateus, que aproveitou a deixa para se definir como um centrocampista "criativo", "batalhador" e que "define bem no último terço.""O Neto, o Coates e o Adán falam sempre antes dos jogos", completou Nazinho, que se estreou a titular pela equipa A - Mateus ainda aguarda - na receção ao Boavista, no último campeonato, um momento... que parece que fugiu. "Estava muito nervoso. Nem sei se tenho essa fotografia!", brincou.Mateus Fernandes foi, ainda, buscar uma bela história aos seus tempos de formação, quando entrou no quarto dos mais velhos, leia-se, a geração de Luís Maximiano, Daniel Bragança ou Tomás Silva. O que é que aconteceu?"Estavam lá o João Silva, o Nuno Moreira, o Pedro Mendes, o Max... Convidaram-me para jogar FIFA e eu fiquei bué feliz. Sentia-me o rei da Academia por ir para o quarto dos mais velhos. Fui e eles disseram que para jogar com eles, mas que quando marcasse não podia festejar; quando eles marcassem eu tinha de festejar", atirou, entre risos, concretizando: "Depois disseram-me para eu mandar uma boca ao Tomás Silva… E ele metia-me bué medo nessa altura - não sei se fazia de propósito. Mandei uma boca e comecei a chorar porque estava bué nervoso. Estenderam-me na cama, começaram a apertar-me nas axilas e nunca mais entrei lá! Nunca mais!".