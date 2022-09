Mateus Fernandes faltou ao batizado do afilhado e acabou... no estágio do Sporting

Mateus Fernandes foi um dos vários miúdos chamados à pré-época 2022/23 do Sporting, lugar que conquistou... abdicando de momentos-chave na sua vida pessoal, como o batizado do seu afilhado. O médio, hoje com 18 anos, contou que a 9 de julho estava tudo marcado para se tornar padrinho de uma criança, mas que teve de faltar porque Rúben Amorim também precisava dele.





"Ia ser padrinho [de batismo], mas tive de faltar para fazer o jogo da equipa A contra o Estoril [goleada por 4-0]. Até meu correu bem, porque fui convocado para o estágio no Algarve", explicou o futebolista em mais um capítulo do podcast ADN de Leão, agora com duplas, onde se fez acompanhar por outro formando, o defesa Flávio Nazinho. "Decidi não ir e as pessoas compreenderam, apesar de numa primeira impressão terem ficado confusas", atirou.Internacional pelos sub-18 e sub-19 de Portugal, Mateus abordou outros temas, entre os quais o 'assédio' do qual os jovens prodígios são alvo por parte dos empresários. Na carteira de promessas de Jorge Mendes, explica que "aos 15 anos a maioria dos jogadores têm propostas" de representação, sublinhando, porém, que não dá um passo sem falar com um dos seus maiores pilares, o pai. Nazinho também escuta - sempre - a família. "Todas as decisões passam por eles", vincou.

Num registo sempre relaxado, o médio revela que já chegou a pedir uma camisola a Daniel Bragança "num treino, mal pisou o mesmo campo que ele, e Nazinho a de Palhinha... que o agora jogador do Fulham lhe deu uma 'nega' tantos eram os pedidos em fila de espera.