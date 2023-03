Mateus Fernandes: «Queremos responder em todos os jogos pela derrota com o Benfica»

Tal como Fatawu, Mateus Fernandes, uma presença habitual nos trabalhos da equipa principal do Sporting ao longo desta temporada, esteve em ação na vitória (5-1) dos leões sobre o Ajax, nos oitavos-de-final da Youth League, e destacou o resultado expressivo da formação orientada por Filipe Çelikkaya. Numa análise ao encontro na Academia, o médio de 18 anos apontou a qualidade demonstrada na Academia, lembrando que os verdes e brancos igualam (para já) a fase a eliminar da última temporada."O mais importante foi termos dado uma boa resposta. Fomos consistentes ao longo dos 90 minutos, conseguimos manter-nos fortes a defender e atacar. Foi pena termos sofrido um golo, ficamos tristes por isso. Mas agora é descansar bem e focarmo-nos no próximo jogo", sublinhou o camisola 10 que foi capitão na goleada sobre o Ajax.De resto, na época passada, o Sporting caiu aos pés do rival Benfica em Alcochete, precisamente nos quartos-de-final da competição jovem da UEFA, um dado que, garante Mateus, serve também de inspiração para o grupo da temporada 2022/23. "Aprendemos muito com a prova do ano passado. Ainda sentimos a derrota do ano passado contra o Benfica. Queremos responder em todos os jogos por esse resultado. Como disse, temos de descansar bem, focarmo-nos bem e responder já no próximo jogo. E dar uma resposta ainda melhor se for possível", deixou claro jogador natural de Olhão que sente-se cómodo com a evolução que tem vindo a ter pelos verdes e brancos. Tanto na equipa B como na formação principal, onde já foi utilizado por Amorim esta época."O mais importante para mim é representar o Sporting, seja na equipa A ou na equipa B. Que a evolução tem sido notória. Tenho evoluído bem, tanto na equipa A como na B. Seja numa ou noutra, dou sempre o meu máximo e aproveito para melhorar também", apontou Mateus.