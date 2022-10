Mateus Fernandes: «Quero deixar uma palavra aos sportinguistas porque a formação está muito bem assegurada»

Tal como Chico Lamba , Mateus Fernandes realizou a estreia com a principal camisola do Sporting este sábado, frente ao Casa Pia. O médio português, de 18 anos, não poderia estar mais feliz pelo momento na carreira."Foi muito bom! São coisas que quero desde que me lembro de jogar futebol. Foi um momento muito esperado e espero que tenha sido no momento certo. Não só eu, como todos os colegas da formação, tenho sempre um grande apoio da equipa técnica da equipa principal. Quero deixar uma palavra de agradecimento à equipa técnica da equipa B porque é graças a eles que estamos aqui. Quero deixar também uma palavra aos sportinguistas porque a formação está muito bem assegurada, temos grandes jogadores e só falta a oportunidade para eles agarrarem", explicou em declarações à Sporting TV o jovem que entrou ao minuto 78.O jogador formado em Alcochete revelou que antes do apito inicial até se sentiu emocionado em Alvalade."No início, com 'o Mundo Sabe Que' arrepiou, é algo único. Quando foi a reviravolta só queria entrar em campo e estava sempre a olhar para o mister para ver quando é que ele me chamava. É um sonho cumprido. Agora é continuar a trabalhar e evoluir cada vez mais", vincou Mateus Fernandes que jogou no Olhanense até 2016.