Matheus elogia raça leonina

Matheus Nunes elogiou a atitude da equipa. “Vitória na raça! Vamos continuar o nosso caminho a trabalhar da mesma forma”, sublinhou o médio, à imagem de Nuno Santos. “Em casa ou fora, sempre com a mesma raça! Manteremos o mesmo foco, esforço e dedicação até ao fim”, expressou. Já Sebastián Coates está orgulhoso pela sua nova marca de leão ao peito. “Uma vitória importante. Orgulho enorme por chegar aos 250 jogos com a camisola do Sporting”, escreveu o capitão leonino.

Jovane e Adán garantiram que os jogadores trabalham “até ao fim” juntos. “Assim, unidos”, salientou P aulinho.