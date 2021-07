Matheus Nunes: «A minha mãe ainda hoje não sabe como não virei ladrão ou traficante»

Matheus Nunes é, hoje, um dos jogadores do Sporting que está nas bocas da Europa, tanto que está na agenda do Everton. No entanto o caminho para chegar até aqui foi tudo menos fácil. Quem o garante é o próprio médio, no podcast 'ADN de Leão', onde recordou as "dificuldades" na infância nas favelas do Brasil e com um pai ausente. Tudo se inverteu graças a duas pessoas: o padrasto, John, e o padrinho, Humberto.





: "Sempre fui habituado a ter responsabilidade, porque em casa cresci sem pai. Só fui educado pela minha mãe [Cátia]. Sempre cresci com um certo tipo de responsabilidade. Houve um período em que vivemos numa favela. Entretanto, o meu irmão foi viver para casa do pai dele, só esteve lá connosco alguns meses. Aí não havia mais nenhuma figura masculina, era só eu. Nunca conheci o meu pai. Sou eu, a minha mãe, a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho. E nos últimos 10 anos tenho as minhas duas irmãs mais novas e o meu padrasto [John], que considero como pai, apesar de não ser sangue do sangue""Quando fomos campeões, o momento mais emocionante para mim não foi quando o árbitro apitou ou quando fizemos o golo. Foi depois de o jogo ter acabado, quando olhei lá para cima, para a bancada. A minha mãe estava lá, ela e o meu irmão. Foi indescritível, começou-me a passar o filme todo pela cabeça. É igual aos filmes. Lembrei-me do que me marcou na infância, das dificuldades que passava. Antes de conhecer o meu padrasto passei muitas dificuldades, não tinha o que comer. Jogava todos os dias à bola, chegava a casa com a sola do pé toda preta. Primeiro tens de acreditar no teu sonho e, depois, de estar rodeado pelas pessoas certas. Se tivesse continuado na favela e tivesse virado um traficante se calhar não tinha conhecido essas pessoas, mas como continuei no caminho certo… A minha mãe ainda hoje me diz que não sabe como não virei ladrão ou traficante, tinha condições para isso. Algumas pessoas que eram minhas amigas seguiram esse caminho. Não desejo o que passei a ninguém""Vim para Portugal com 13 anos. O meu padrinho, o Humberto, conheci-o no Ericeirense. Ele estava a terminar a carreira. Viu que tinha qualidade e tentou-me ajudar. Começámos a estar juntos fora do futebol e ele falava com pessoas para tentar que eu fizesse testes de captação aqui e ali. E foi ele que me disse que tinha de trabalhar ao mesmo tempo porque no Ericeirense não ganhava dinheiro. Naquela época já estava farto da escola, fiz até ao 10º ano. Mudei de escola e fui para outra em que tinha muita liberdade. Comecei-me a baldar, a fazer porcarias, não estava nem aí para as aulas… Os meus pais disseram-me: ‘Se chumbares, não vamos continuar a pagar as tuas coisas. Ou tu desistes do futebol e dedicas-te só à escola ou tens de começar a trabalhar’. E desisti, percebi que aquilo não era para mim. E depois entrei no Sporting, em fevereiro de 2018. Antes de vir para o Sporting não era adepto de nenhum clube em Portugal. Quando os meus amigos me perguntavam dizia que era do Ericeirense"