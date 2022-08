Matheus Nunes: «A sensação é que podíamos ter saído com um resultado diferente»

Matheus Nunes não gostou do empate alcançado na jornada inaugural em casa do Sp. Braga (3-3). O internacional português queria o triunfo na Pedreira."A sensação é que podíamos ter saído com um resultado diferente. Fizemos o que o míster pediu, demos tudo. Quero salientar o trabalho que fez durante 90 minutos. Agora é trabalhar para no próximo jogo conseguir a vitória", vincou à Sport TV, abordando o que Rúben Amorim pediu aos jogadores."Acho que fizemos o que o míster disse. Existiram coisas que não correram bem a nível defensivo, senão não sofríamos três golos. O míster vai dizer o que temos de fazer para corrigir e vamos tentar melhorar para no próximo jogo não sofrermos três golos", reiterou o médio do Sporting."Em qualquer campo temos de dignificar o Sporting e em qualquer lugar ou jogo vamos tentar a vitória. Não conseguimos hoje infelizmente, mas no próximo jogo vamos melhorar.""Não, o míster trata todos de maneira igual. De certeza que falaria da mesma maneira dos outros. Vontade de ficar? Com certeza!"